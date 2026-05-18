Непобеждённый российский тяжеловес Алексей Дронов одержал 11-ю победу в США

В минувшие выходные в Майами (США) состоялся вечер профессионального бокса, в рамках которого российский проспект супертяжёлого веса Алексей Дронов (10-0, 8 KO) встретился с американцем Брэндоном Кэрмаком (9-10-2, 6 KO).

Победу нокаутом во втором раунде одержал Дронов.

Алексею Дронову 24 года. Уроженец Будённовска (Ставропольский край) дебютировал на профессиональном ринге в 2024 году. Все бои провёл на территории Соединённых Штатов.

В любителях Дронов становился чемпионом России (2022), бронзовым призёром чемпионата России (2021), победителем Всероссийской Спартакиады (2022), а также чемпионом мира и Олимпиады среди молодёжи.