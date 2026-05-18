Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Реклама 18+
ООО «ПМБК», ИНН 7729607406
erid: 2Ranyms2Ain
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Рейтинг букмекеров Теперь вы знаете
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Бокс/ММА Новости

Непобеждённый российский тяжеловес Алексей Дронов одержал 11-ю победу в США

Непобеждённый российский тяжеловес Алексей Дронов одержал 11-ю победу в США
Комментарии

В минувшие выходные в Майами (США) состоялся вечер профессионального бокса, в рамках которого российский проспект супертяжёлого веса Алексей Дронов (10-0, 8 KO) встретился с американцем Брэндоном Кэрмаком (9-10-2, 6 KO).

Победу нокаутом во втором раунде одержал Дронов.

Алексею Дронову 24 года. Уроженец Будённовска (Ставропольский край) дебютировал на профессиональном ринге в 2024 году. Все бои провёл на территории Соединённых Штатов.

В любителях Дронов становился чемпионом России (2022), бронзовым призёром чемпионата России (2021), победителем Всероссийской Спартакиады (2022), а также чемпионом мира и Олимпиады среди молодёжи.

Материалы по теме
Почему аллигаторы не опасны и что с преступностью в Майами? Блог боксёра Дронова
Эксклюзив
Почему аллигаторы не опасны и что с преступностью в Майами? Блог боксёра Дронова
Комментарии
Новости. Бокс/ММА
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2026
Приложение для Android