Шарабутдин Атаев выступит в андеркарде шоу Бивол — Айферт 30 мая в Екатеринбурге

Российский промоушен RCC анонсировал поединок своего боксёрского вечера, который состоится 30 мая в Екатеринбурге.

Чемпион мира среди любителей россиянин Шарабутдин Атаев встретится с непобеждённым китайцем Сайпайером Рузи (7-0-1, 6 KO).

Шарабутдину Атаеву 25 лет. Россиянин дебютировал как профессиональный боец смешанного стиля в 2021 году. Всего на его счету восемь побед (пять – нокаутом) и ни одного поражения.

Напомним, возглавит шоу поединок за титулы чемпиона мира по версиям WBA, IBF и WBO между россиянином Дмитрием Биволом и немцем Михаэлем Айфертом.

