«Мы его заставили». Царукян рассказал о весогонке Чимаева перед боем со Стриклендом

Российский боец UFC Арман Царукян рассказал о весогонке соотечественника Хамзата Чимаева перед боем с американцем Шоном Стриклендом, состоявшемся на турнире UFC 328 в Ньюарке (США).

«В последний день ему нужно было согнать 5,5-6 кг. Первые 4 кг было легко, но затем ему стало плохо ночью, он проснулся и сказал: «Я чувствую себя очень слабым, нет сил. Не знаю, как я буду сгонять последние 2 кг». Но мы его заставили. Мы очень на него давили, он не хотел. Он не хотел заканчивать весогонку, однако команда, я, тренеры заставили его сделать это», — сказал Царукян в подкасте JAXXON.

Чимаев возобновил тренировки после первого поражения в карьере: