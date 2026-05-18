В команде Рамазана Эмеева объяснили срыв боя со Шлеменко на ACA 204

Хаджимурад Караев, менеджер бывшего бойца UFC Рамазана Эмеева, прокомментировал срыв поединка россиянина с экс-чемпионом Bellator соотечественником Александром Шлеменко, который должен был состояться 19 июня на турнире ACA 204 в Омске.

«10 дней назад Эмеев получил травму. Всё это время организация искала замену. Неприятная травма, немного некорректно о ней говорить. На спаррингах по неосторожности травмировался Рамазан. Непонятно, когда он сможет вернуться в дело. Может быть, к концу года», – приводит слова Караева издание MMA.Metaratings.ru.

Напомним, новым соперником Шлеменко стал болгарин Никола Дипчиков.