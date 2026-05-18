Белаз Ковалёв назвал победителя в бою Чимаев — Стрикленд

Белорусский боец смешанного стиля Владислав «Белаз» Ковалёв прокомментировал поражение Хамзата Чимаева в поединке с Шоном Стриклендом, состоявшемся на турнире UFC 328 в Ньюарке (США).

Напомним, Чимаев уступил раздельным судейским решением, потеряв чемпионский титул в среднем весе (до 84 кг).

«Считал, что бой может уйти в любую сторону и для Чимаева будет сложно. Так и получилось. Стрикленд был увереннее и сделал больше для победы. Очень жаль, что Чимаев потерпел поражение. Хотелось бы, чтобы он выиграл. Но это спорт – всё 50 на 50. Нет такого, что кто-то явно выиграл», — приводит слова Ковалёва издание MMA.Metaratings.ru.