Двалишвили: был уверен, что Джина сможет победить Роузи

Бывший чемпион UFC в легчайшем весе Мераб Двалишвили признался, что был удивлён результатом боя между Джиной Карано и Рондой Роузи на первом турнире лиги MVP.

«Не могу поверить в то, что произошло. Я тренируюсь с Карано, и она просто потрясающая. Было трудно валить её, удерживать в клинче и заставить сдаться. У неё хорошая ударная техника, но Роузи сделала это легко. Мне это кажется безумием. Думаю, Джине нужно провести ещё как минимум один бой. Ей нужно показать, насколько она хороша. Я знаю это, потому что тренируюсь с ней. Поздравляю легенду Ронду Роузи, отличный бой. Всё закончилось очень быстро, но я знаю, насколько хорошим мог бы быть этот поединок. Я был уверен, что Джина сможет победить», — приводит слова Двалишвили Sportskeeda.

Ронде 39 лет. В своём профессиональном рекорде в смешанных единоборствах у Роузи теперь 13 побед, из которых все были одержаны досрочно, и два поражения. Является бронзовым призёром Олимпиады-2008 по дзюдо.

Карано 43 года. Последний бой по правилам ММА Джина провела в августе 2009 года. В своём профессиональном рекорде представительница США имеет семь побед и два поражения.