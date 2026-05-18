UFC анонсировал турнир в Абу-Даби 25 июля

Ultimate Fighting Championship (UFC) анонсировал турнир UFC Fight Night в Абу-Даби, который пройдёт 25 июля на «Этихад Арене» на острове Яс, сообщает пресс-служба организации в своём аккаунте в социальной сети Х.

Имена участников пока не раскрываются. Абу-Даби регулярно принимает турниры UFC в рамках долгосрочного партнёрства с Департаментом культуры и туризма столицы ОАЭ.

В июле 2025 года «Этихад Арена» принимала турнир с главным боем между Робертом Уиттакером и Ренье де Риддером, а в октябре того же года — титульный поединок Тома Аспиналла и Сириля Гана. Билеты на июльский турнир поступят в продажу в ближайшее время.

