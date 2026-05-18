Перейра: Топурия вступился за меня как брат, когда Хокит зашёл слишком далеко

Перейра: Топурия вступился за меня как брат, когда Хокит зашёл слишком далеко
Бывший чемпион UFC в двух весовых категориях Алекс Перейра отреагировал на инцидент с участием Джоша Хокита и Илии Топурии на пресс-конференции к турниру UFC Freedom 250.

«Вы всё видели. Я не понимаю английский и, думаю, [Илия] Топурия почувствовал это, увидел и вступился как брат. Бросил бутылку или что там было в лицо Хокиту. Вы видели, что он зашёл слишком далеко.

Что касается Хокита — как мне вообще о нём говорить? Может, он из тех, кто даже со своей семьёй не ладит. Видите, какое у него поведение. Может, он не ладит со своим братом или типа того», — приводит слова Перейры издание MMA Junkie.

Инцидент привёл к удалению Хокита с пресс-конференции. Перейра ожидает усиленных мер безопасности в бойцовскую неделю, но не планирует вступать в конфликт.

