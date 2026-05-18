Карано — о поражении от Роузи за 17 секунд: это стало победой в моей жизни

Джина Карано, вернувшаяся в ММА после 17-летнего перерыва, заявила, что не считает скоротечное поражение от Ронды Роузи неудачей.

«Я хотела, чтобы это продлилось дольше. Чувствовала себя такой готовой. Никогда не чувствовала себя так хорошо, однако меня не было здесь 17 лет. Я хотела ударить её. Наверное, позже почувствую неудовлетворённость, но сейчас сам выход в клетку — это победа.

Вернуться сюда после 17 лет — победа. Драться с легендой — победа. Чувствую себя отлично. Она тренировалась, у неё был план, и у меня столько любви и уважения к ней. Это стало победой в моей жизни. Она изменила её [жизнь]. Я просыпалась каждый день в три часа ночи, думая о ней.

Я сбросила 45 кг — это даст мне более долгую жизнь. Снова полюбила смешанные единоборства. Здесь столько хорошего, о чём можно думать. Просто бой пошёл не так, как я хотела», — приводит слова Карано издание MMA Junkie.