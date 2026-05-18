Карано — о поражении от Роузи за 17 секунд: это стало победой в моей жизни

Комментарии

Джина Карано, вернувшаяся в ММА после 17-летнего перерыва, заявила, что не считает скоротечное поражение от Ронды Роузи неудачей.

Прочие бои 2026. MVP
Ронда Роузи (W) — Джина Карано
17 мая 2026, воскресенье. 06:30 МСК
Ронда Роузи
Окончено
SUB
Джина Карано

«Я хотела, чтобы это продлилось дольше. Чувствовала себя такой готовой. Никогда не чувствовала себя так хорошо, однако меня не было здесь 17 лет. Я хотела ударить её. Наверное, позже почувствую неудовлетворённость, но сейчас сам выход в клетку — это победа.

Вернуться сюда после 17 лет — победа. Драться с легендой — победа. Чувствую себя отлично. Она тренировалась, у неё был план, и у меня столько любви и уважения к ней. Это стало победой в моей жизни. Она изменила её [жизнь]. Я просыпалась каждый день в три часа ночи, думая о ней.

Я сбросила 45 кг — это даст мне более долгую жизнь. Снова полюбила смешанные единоборства. Здесь столько хорошего, о чём можно думать. Просто бой пошёл не так, как я хотела», — приводит слова Карано издание MMA Junkie.

Роузи победила за 17 секунд. Карано даже не пыталась сопротивляться
Комментарии
