Пратес высказался о сравнении Алекса Перейры и Джона Джонса

Бразильский боец UFC, второй номер рейтинга полусреднего веса Карлос Пратес высказался о сравнении бойца в двух весовых категориях Алекса Перейры и бывшего чемпиона UFC в тяжёлом весе Джона Джонса. По его мнению, в текущей форме Перейра сильнее, но в лучшие годы преимущество за Джонсом.

«Кто победил бы — Джонс или Перейра? На сегодняшний день, думаю, Перейра. Но если прайм против прайма, то, конечно, Джонс. В те времена, когда он сбивал беременных женщин… его было не остановить», — приводит слова Пратеса портал Boxing Social.

В профессиональном рекорде Перейры в ММА 13 побед, из которых 11 были одержаны досрочно, и три поражения.