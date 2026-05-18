Карано — о возвращении в ММА: не знаю, смогу ли снова провести через это семью

Бывшая претендентка на титул Strikforce в женском лёгком весе американка Джина Карано, вернувшаяся в ММА после 17-летнего перерыва и проигравшая Ронде Роузи за 17 секунд, не смогла однозначно ответить на вопрос о продолжении карьеры.

«Не знаю. Думаю, 17 лет — это слишком много. Думаю, 44 года — это тоже много. Не думаю, что смогу снова подвергнуть свою семью всему этому. Но я пойду и всё обдумаю. Я ничего не смогла сделать в этом поединке. Со мной никогда не знаешь… Мне нужно было встретиться с ударником. Я хотела выплеснуть хоть что-то», — приводит слова Карано издание MMA Junkie.

