Порье — о поражении Диаза в турнире MVP: выглядел как собачье дерьмо

Бывший временный чемпион UFC в лёгком весе американец Дастин Порье высказался о поражении Нейта Диаза от Майка Перри на турнире MVP.

«Мы кружили вокруг друг друга годами и годами. Мы могли подраться. Он это знает. Я бы хотел, чтобы он был честен с фанатами и сказал, что снялся или не договорился с UFC — что бы там ни было, когда мы должны были драться, а этого так и не случилось.

Но, чувак, после того как он выглядел в субботу вечером, он сейчас не может говорить. Ему нужно взять паузу. Ему нужно пойти поспать и отдохнуть. Не мне. Он выглядел как собачье дерьмо. Выглядел плохо. Выглядел ужасно. Выглядел так, будто не хотел там находиться, как боксёрская груша, потерянный, без баланса. Тайминг был ужасный. Я не хочу… Когда кто-то проигрывает, я не люблю сильно на них набрасываться», — сказал Порье в эфире UFC on Paramount+.