Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Реклама 18+
ООО «ПМБК», ИНН 7729607406
erid: 2Ranyms2Ain
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Рейтинг букмекеров Теперь вы знаете
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Бокс/ММА Новости

Порье — о поражении Диаза в турнире MVP: выглядел как собачье дерьмо

Порье — о поражении Диаза в турнире MVP: выглядел как собачье дерьмо
Комментарии

Бывший временный чемпион UFC в лёгком весе американец Дастин Порье высказался о поражении Нейта Диаза от Майка Перри на турнире MVP.

Прочие бои 2026. MVP
Нэйт Диас — Майк Перри (W)
17 мая 2026, воскресенье. 05:45 МСК
Нейт Диаз
Окончено
TKO
Майк Перри

«Мы кружили вокруг друг друга годами и годами. Мы могли подраться. Он это знает. Я бы хотел, чтобы он был честен с фанатами и сказал, что снялся или не договорился с UFC — что бы там ни было, когда мы должны были драться, а этого так и не случилось.

Но, чувак, после того как он выглядел в субботу вечером, он сейчас не может говорить. Ему нужно взять паузу. Ему нужно пойти поспать и отдохнуть. Не мне. Он выглядел как собачье дерьмо. Выглядел плохо. Выглядел ужасно. Выглядел так, будто не хотел там находиться, как боксёрская груша, потерянный, без баланса. Тайминг был ужасный. Я не хочу… Когда кто-то проигрывает, я не люблю сильно на них набрасываться», — сказал Порье в эфире UFC on Paramount+.

Материалы по теме
Диаз — о возвращении Порье: ты отступил, не впутывай меня в это дерьмо
Комментарии
Новости. Бокс/ММА
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2026
Приложение для Android