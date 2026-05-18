Дана Уайт рассказал о проблеме, с которой UFC может столкнуться на турнире в Белом доме

Глава UFC Дана Уайт рассказал о проблеме с насекомыми во время ужина с президентом США Дональдом Трампом в Белом доме и объяснил, почему не любит проводить бои на открытом воздухе.

«Президент Трамп два дня назад открыл Розовый сад и пригласил меня туда на ужин. Там было столько мошек… Я подумал: «Вот чёрт…» Как только сел в самолёт, позвонил своему главному продюсеру и сказал: «Давай я расскажу тебе о ситуации с мошками сегодня вечером». Так что когда ты боец, подумай об осветительной решётке, о мощности света… мотыльки, мошки и кто знает, что ещё. Это всё те мелкие детали, о которых мы должны думать. Вот почему я никогда не люблю проводить бои на открытом воздухе», — приводит слова Уайта Home of Fight в социальной сети Х.