Джон Джонс заявил, что хочет попробовать себя в боксе

38-летний бывший обладатель чемпионских титулов UFC в полутяжёлом (до 93 кг) и тяжёлом (до 120 кг) весе американец Джон Джонс, комментируя возможный бой против Фрэнсиса Нганну, признался, что всерьёз рассматривает переход в бокс.

«Я действительно хотел боксировать. Если бы я вложил всю энергию только в работу рук, комбинации и силу удара, я бы действительно многих удивил. Я бы с удовольствием побоксировал. Это было бы весело», — сказал Джонс в видео генерального директора и основательницы компании EAG Sports Management Дениз Уайт в социальной сети.

Видео. Арман Царукян встретился с Джоном Джонсом: