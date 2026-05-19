«Положи картошку в пакет». Диллон Дэнис высмеял Хамзата Чимаева через мем

Чемпион лиги Misfists в полутяжёлом весе американец Диллон Дэнис опубликовал в социальной сети провокационный мем с участием чеченского бойца Хамзата Чимаева, представляющего ОАЭ.

Фотография Чимаева, изображённого в кепке из «Макдональдса» и с чемпионским поясом, сопровождается фразой: «Когда-то я был чемпионом UFC». В ответ персонаж на картинке говорит: «Просто положи картошку в пакет, брат».

На UFC 328 Хамзат уступил американцу Шону Стрикленду. Для Чимаева это поражение стало первым на профессиональном уровне в смешанных единоборствах. До этого Хамзат шёл на серии из 15 побед, а бой с Шоном был для него первой защитой титула после того, как он завоевал его в августе 2025 года на турнире UFC 319 в Чикаго (штат Иллинойс, США).