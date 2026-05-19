Нганну — о вызове Деспанье на бой: хорошо, я готов драться

Бывший чемпион UFC в тяжёлом весе Фрэнсис Нганну заинтересовался боем с кубинцем Робелисом Деспанье, который нокаутировал бывшего чемпиона UFC Джуниора дос Сантоса в первом раунде на турнире MVP в Лос-Анджелесе.

«Хорошо, давайте обсудим. Я готов драться. И если вы думаете, что он справится, то почему бы и нет? Он сделал громкое заявление. У него был отличный финиш. Так что после такого нокаута трудно спорить, чтобы отнять что-то у кого-то. Чего я хочу? Всего, что есть. У меня нет ничего особенного. Разве что бой с Джоном Джонсом, какой-то большой бой, но у меня действительно нет ничего особенного. Я просто хочу продолжать заниматься этим, пока мы идём. Если у меня есть что-то, я делаю это. Я думаю, я сделал всё, что могло быть сделано», — приводит слова Нганну MMA Junkie.