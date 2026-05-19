Джина Карано обратилась к болельщикам после боя с Рондой Роузи

Джина Карано, вернувшаяся в ММА после 17-летнего перерыва и проигравшая Ронде Роузи за 17 секунд, опубликовала большой пост в соцсетях, в котором подвела итоги своего возвращения.

«Это был один из лучших боёв в моей жизни. В тот вечер я чувствовала себя на высоте. Никакого страха — только сосредоточенность и заряд позитивного адреналина. Спасибо моей команде. Мне тяжело на душе: я хотела бить, сражаться, победить, но я нанесла удар ногой, когда нужно было уклониться, и оказалась на полу — всё было кончено. Если бы я не сдалась, она бы сломала мне руку — в ней уже начало хрустеть. Разочарование от такого поражения очень смиряет.

Джон Джонс и Кейн Веласкес подошли к моему столику после боя. Они помогли мне собраться с мыслями. Джон сказал: «Ты не дралась 17 лет? Ты знаешь, какими яйцами нужно обладать, чтобы вернуться в ринг после такого долгого перерыва? Ты что, установила какой-то рекорд или что? Респект!» Это именно то, что мне нужно было услышать от лучшего из всех, кто когда-либо этим занимался. Я была в дефиците калорий в течение года, тренировки казались мне плаванием против течения со всей силой. Я могу пересчитать по пальцам, сколько раз я чувствовала себя хорошо на тренировках. Физически это было самое сложное, что я когда-либо делала — сбрасывать вес и одновременно возвращаться к статусу спортсмена. Я чувствовала себя как объект научного эксперимента, теряя 45 кг. Каждую неделю я испытывала давление, пытаясь сбросить те самые несколько граммов. Я научилась делать это более здоровым способом, однако для этого мне пришлось пройти огонь и воду.

Калифорнийская атлетическая комиссия — отличная организация, одна из самых строгих в мире. Меня взвешивали за полторы недели до боя, проводили дополнительные анализы и сканирование, а также многократные допинг-тесты. Мы прошли взвешивание, а в день боя нас взвесили ещё раз, чтобы убедиться в соблюдении правил регидратации, и я легко прошла все проверки. Мне нужно было пройти через этот бой, чтобы внести постоянные изменения в образ жизни, и теперь я чувствую, что это только начало. Не могу дождаться, чтобы увидеть, на что я смогу заставить своё тело пойти дальше.

Я так рада, что мир смог увидеть эту версию Ронды Роузи — прекрасную женщину, жену, мать, дочь, сестру и легенду. Я обожаю тебя, леди. Мы снова вошли в историю. Я надеюсь, что MVP и Netflix продолжат свою работу, потому что они просто ВЫСТУПИЛИ НА ВЫСОЧАЙШЕМ УРОВНЕ. Уважение там, где оно заслужено.

Это был такой замечательный опыт. Спасибо ВСЕМ за вашу поддержку. Именно благодаря вам мы можем противостоять своим страхам и воплощать свои мечты. От всего сердца благодарю вас всех», — написала Карано в социальной сети Х.