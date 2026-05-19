Колби Ковингтон завершил карьеру

Американский боец смешанных единоборств в полусредней весовой категории Колби Ковингтон, не побеждавший более четырёх лет, исключён из ростера UFC и значится как завершивший карьеру на официальном сайте промоушена.

Ковингтон начал карьеру в ММА в 2012 году, дебютировал в UFC в 2014-м. Его лучшая серия — семь побед, он владел титулом в полусреднем весе более года. Однако в последних шести боях он потерпел четыре поражения. Последнюю победу Ковингтон одержал на UFC 272 над Хорхе Масвидалем, затем проиграл Леону Эдвардсу и Хоакину Бакли в декабре 2024 года.

В марте 2026 года Ковингтон выражал недовольство тем, что его не включили в кард турнира UFC в Белом доме.