Порье высказался о предстоящем бое Макгрегора и Холлоуэя на UFC 329

Бывший временный чемпион UFC в лёгком весе американец Дастин Порье высказался о предстоящем реванше между экс-чемпионами UFC ирландцем Конором Макгрегором и американцем Максом Холлоуэем, который состоится 11 июля на турнире UFC 329 в Лас-Вегасе (США).

«У Конора есть мощь. Независимо от травмы, которая у него может быть, мощь остаётся. Важны и тайминг, и другие вещи, но ударная сила никуда не делась. Это будет настоящая рубка. Оливейра смог задавить Холлоуэя, и это меня удивило, потому что Макса сложно удерживать. Конор будет вести с ним кикбоксинг все 25 минут. У него есть шанс на один точный удар.

Макс, безусловно, работает большим объёмом ударов, но в категории до 55 кг, когда я дрался с ним в последний раз, у него уже была сила в ударах. И я думаю, что в 170 фунтах он должен бить ещё мощнее, потому что Макс теперь реально умеет наносить урон. Он уже не просто «объёмный» боксёр — он может завершать бои.

И ещё то, о чём я постоянно думаю: в последних трёх боях Макс оказывался в нокдауне чаще, чем за всю предыдущую карьеру. Джастин Гэтжи и Илия Топурия отправляли его в нокдаун, я тоже его ронял. Это всё его последние поединки. И если его челюсть наконец начинает проседать на фоне его стиля, Конор может его уронить», — приводит слова Порье MMA Junkie со ссылкой на подкаст Paramount «Deep Waters».

Напомним, первый бой Макгрегора и Холлоуэя состоялся в августе 2013 года на турнире UFC Fight Night 26 и завершился победой ирландца единогласным судейским решением по итогам трёх раундов.