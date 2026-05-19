Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Реклама 18+
ООО «ПМБК», ИНН 7729607406
erid: 2Ranyms2Ain
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Рейтинг букмекеров Теперь вы знаете
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Бокс/ММА Новости

Порье высказался о предстоящем бое Макгрегора и Холлоуэя на UFC 329

Порье высказался о предстоящем бое Макгрегора и Холлоуэя на UFC 329
Комментарии

Бывший временный чемпион UFC в лёгком весе американец Дастин Порье высказался о предстоящем реванше между экс-чемпионами UFC ирландцем Конором Макгрегором и американцем Максом Холлоуэем, который состоится 11 июля на турнире UFC 329 в Лас-Вегасе (США).

«У Конора есть мощь. Независимо от травмы, которая у него может быть, мощь остаётся. Важны и тайминг, и другие вещи, но ударная сила никуда не делась. Это будет настоящая рубка. Оливейра смог задавить Холлоуэя, и это меня удивило, потому что Макса сложно удерживать. Конор будет вести с ним кикбоксинг все 25 минут. У него есть шанс на один точный удар.

Макс, безусловно, работает большим объёмом ударов, но в категории до 55 кг, когда я дрался с ним в последний раз, у него уже была сила в ударах. И я думаю, что в 170 фунтах он должен бить ещё мощнее, потому что Макс теперь реально умеет наносить урон. Он уже не просто «объёмный» боксёр — он может завершать бои.

И ещё то, о чём я постоянно думаю: в последних трёх боях Макс оказывался в нокдауне чаще, чем за всю предыдущую карьеру. Джастин Гэтжи и Илия Топурия отправляли его в нокдаун, я тоже его ронял. Это всё его последние поединки. И если его челюсть наконец начинает проседать на фоне его стиля, Конор может его уронить», — приводит слова Порье MMA Junkie со ссылкой на подкаст Paramount «Deep Waters».

Напомним, первый бой Макгрегора и Холлоуэя состоялся в августе 2013 года на турнире UFC Fight Night 26 и завершился победой ирландца единогласным судейским решением по итогам трёх раундов.

Материалы по теме
Макгрегор возвращается в UFC — и это не сон! Подерётся с крутым ударником
Макгрегор возвращается в UFC — и это не сон! Подерётся с крутым ударником
Комментарии
Новости. Бокс/ММА
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2026
Приложение для Android