Абсолютной чемпионке мира по боксу Клариссе Шилдс запретили посещать турниры MVP

Бойцовский промоушен MVP выпустил официальное заявление, согласно которому запретил появляться на своих турнирах чемпионке мира по боксу американке Клариссе Шилдс.

«Промоушен Most Valuable Promotions осведомлён об инциденте, произошедшем на турнире Роузи – Карано, в котором Кларисса Шилдс вошла в физический контакт с Алисией Баумгарднер.

MVP придерживается политики нулевой терпимости к враждебному, угрожающему и агрессивному поведению со стороны бойцов, персонала, медиа и гостей шоу.

С сегодняшнего дня Кларисса Шилдс отстранена от всех ивентов MVP до дальнейшего уведомления. Физическое нападение на другого спортсмена, присутствующего в VIP-зоне в качестве гостя, недопустимо», — говорится в заявлении MVP.

