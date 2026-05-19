«Крайне односторонние бои». Бен Аскрен раскритиковал первый турнир MVP

Бывший чемпион Bellator и ONE FC американец Бен Аскрен раскритиковал первый турнир промоушена MVP.

«Крайне односторонние бои. Вот первая мысль, которая приходит на ум. Не было ни одного поединка, который был бы хоть сколько-нибудь конкурентным», – сказал Аскрен в подкасте Даниэля Кормье.

Напомним, в главном бою турнира MVP бывшая чемпионка UFC американка Ронда Роузи победила болевым приёмом в первом раунде соотечественницу Джину Карано.

В соглавном событии бывший чемпион UFC камерунец Фрэнсис Нганну нокаутировал в первом раунде бразильца Филипе Линса.

