Райан Гарсия заявил, что проведёт следующий бой против Конора Бенна

Чемпион мира по версии WBC в полусреднем весе (до 66,7 кг) американец Райан Гарсия заявил, что проведёт следующий поединок против британца Конора Бенна.

«Он из-за океана. Я назову его имя – Конор Бенн. И он слишком много болтает», — сказал Гарсия в эфире программы Jimmy Fallon's Tonight Show.

Конору Бенну 29 лет. Британец, сын бывшего чемпиона мира Найджела Бенна, дебютировал на профессиональном ринге в 2016 году. Имеет в своём активе победы над экс-чемпионами мира американцами Крисом Алджиери и Реджисом Прогрейсом. Всего на его счету 25 побед (16 – нокаутом) и одно поражение.

