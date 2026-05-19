Хабиб Нурмагомедов задолжал Роскомнадзору 300 тыс. рублей — источник

Бывший чемпион UFC, а ныне член Зала славы, россиянин Хабиб Нурмагомедов задолжал Роскомнадзору 300 тыс. рублей, сообщает издание Mash.

По информации ресурса, Нурмагомедов не оплатил обязательные отчисления за распространение рекламы в интернете.

Напомним, в 2024 году сообщалось, что россиянин не заплатил ФНС около 300 млн рублей, из-за чего его имущество и счета были временно арестованы. В 2025 году он также имел задолженность в размере 1,8 млн рублей. Также сообщалось, что Нурмагомедов вышел из всех бизнесов в России, чтобы заняться предпринимательской деятельностью в ОАЭ.

Материалы по теме Фото Хабиб Нурмагомедов отреагировал на сейв Сафонова в полуфинале Лиги чемпионов

Хабиб Нурмагомедов показал тренировку борцов в зале отца