Крис Вайдман оценил шансы Макгрегора в реванше с Холлоуэем

Бывший чемпион UFC американец Крис Вайдман прокомментировал анонс реванша с ирландцем Конором Макгрегором и американцем Максом Холлоуэем, который состоится 12 июля на турнире UFC 329 в Лас-Вегасе (США).

«Единственный шанс Конора – нокаутировать Макса. И желательно сделать это в первом или втором раунде», — приводит слова Вайдмана пресс-служба UFC.

В своём последнем бою, состоявшемся в марте на турнире UFC 326, Холлоуэй проиграл единогласным судейским решением бразильскому экс-чемпиону Чарльзу Оливейру.

Макгрегор не выступал с июля 2021 года, когда на UFC 264 проиграл техническим нокаутом американцу Дастину Порье.