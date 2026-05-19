Тайсон Фьюри назвал сроки следующего боя

Бывший чемпион мира в супертяжёлом весе британец Тайсон Фьюри сообщил, что намеревается провести следующий поединок в конце лета.

«В этом году у меня запланировано три боя. Итак, это апрель, август и либо октябрь, либо ноябрь, в зависимости от того, когда анонсируют большие бои.

У нас пока нет соперника. Но, опять же, дело не в сопернике. Вопрос всегда заключается в поединке с самим собой. Так что кто бы это ни был, Джо Блогс или Майк Тайсон, это будет важно для меня», — приводит слова Фьюри издание talkSPORT.

Ранее Фьюри высказался о возможной трилогии с Усиком.

