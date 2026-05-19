Эмеев прокомментировал снятие с поединка против Шлеменко на ACA 204

Бывший боец UFC россиянин Рамазан Эмеев прокомментировал снятие с поединка против экс-чемпиона Bellator соотечественника Александра Шлеменко, который должен был состояться 19 июня на турнире ACA 204 в Омске.

«Приветствую всех! В последних спаррингах получил серьёзную травму, экстренно сделали операцию, и в связи с этим пришлось отменить бой. Любой спортсмен при подготовке всегда находится в зоне риска получить травму. Я всегда отношусь к подготовке особенно, стараюсь максимально обезопасить себя от травм, но не всё от нас зависит. Многие хотели увидеть этот бой и лет 10 говорили о нём. Спасибо за понимание, и здоровья всем! Саше желаю без травм пройти хорошую подготовку и показать красивый бой», – написал Эмеев в социальных сетях.