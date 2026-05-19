Василевский: не вижу у Макгрегора шансов против Холлоуэя

Российский боец смешанного стиля Вячеслав Василевский прокомментировал анонс реванша между ирландцем Конором Макгрегором и американцем Максом Холлоуэем, который состоится 12 июля на турнире UFC 329 в Лас-Вегасе (США).

«Удивлён возвращением Конора. Думал, что он уже завершил карьеру. Столько лет не дрался, травмы, вне октагона куча проблем. Но, видимо, азарт и деньги снова позвали. Тем не менее я не вижу у него шансов против Холлоуэя.

Макс — это действующий боец самого высокого уровня. Он постоянно в деле, дерётся с топами, держит удар и фантастически работает на дистанции. Конор после трёхлетнего простоя и тяжёлой травмы ноги — это не тот Макгрегор, который нокаутировал Жозе Альдо за 13 секунд. Даже если он хорошо подготовится, Холлоуэй — это другой уровень на сегодняшний день. Единственное, что может спасти Конора, — это случайный удар», — приводит слова Василевского «Сила спорта».

