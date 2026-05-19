Президент АСА: бой с Дипчиковым очень опасный для Шлеменко

Президент АСА Магомед Бибулатов прокомментировал анонс поединка россиянина Александра Шлеменко и болгарина Николы Дипчикова, который состоится 19 июня на турнире ACA 204 в Омске.

«Бой с Дипчиковым очень опасный для Шлеменко. Дипчиков — это человек, который давно дерётся в АСА и давно входит в топ-10. Это нокаутёр, который любой бой может завершить одним ударом. Повторюсь, это очень опасный поединок для Шлеменко. В то же время чего только Шлеменко не видал за свою насыщенную карьеру. Шлеменко готовился под Эмеева, значит, он провёл хорошую подготовку. Думаю, к противостоянию с Дипчиковым он будет готов на 100%. Это большой шанс для Шлеменко.

Возможно, в случае победы в предстоящем поединке Александр будет претендентом на пояс. Да, мне было интересно посмотреть на встречу Шлеменко и Эмеева. Но, к сожалению, этот бой сорвался. Потому что Эмеев получил очень тяжёлую травму. Мы даже близко не представляем, когда он сможет вернуться в бои. Рамазан, к сожалению, получил травму на спаррингах с Хайбулой Мусаловым. Так бывает… Это жёсткий вид спорта, где иногда спарринги бывают тяжелее самих боёв. Безусловно, афиша Шлеменко — Эмеев была громче и лучше. Этот поединок давно хотели организовать в других лигах, а мы готовы были это сделать, но помешала серьёзная травма Рамазана. Вообще о многих поединках говорят, а организовываем их мы. В заключение пожелаю Рамазану Эмееву здоровья и скорейшего выздоровления», — сказал Бибулатов в разговоре с корреспондентом «Чемпионата» Александром Фроловым.