Дэвид Хэй: трудно не быть поклонником того, чего добился Усик

Бывший абсолютный чемпион мира британец Дэвид Хэй высказался о действующем объединённом чемпионе в супертяжёлом весе украинце Александре Усике.

«Он постоянно показывал, что способен победить любого человека в своё время. Тяжело не быть поклонником того, чего добился. Это равносильно тому, если бы я победил Тайсона Фьюри, Владимира Кличко и Виталия Кличко.

В своё время, будучи крузером, он выиграл все бои и победил всех чемпионов. Он проделал потрясающую работу. Смог бы я добиться того же? Не знаю», — приводит слова Хэя издание BoxingScene.

