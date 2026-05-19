«Он уже стар». Непобеждённый француз высказался о предстоящем бое с Канело

Чемпион мира по версии WBC во втором среднем весе (до 76,2 кг) француз Кристиан Мбилли высказался о предстоящем поединке с экс-чемпионом в четырёх весовых категориях мексиканцем Саулем Альваресом, который состоится 12 сентября в Эр-Рияде, Саудовская Аравия.

«Канело уже стар. Он уже не тот Канело, которым был 5-10 лет назад. И это нормально. Этот парень выступает в профессионалах с 15 лет. Он уже не тот, но он по-прежнему опасен. По-прежнему хороший боец. Думаю, что он входит в топ-3 дивизиона. Но стареет. И для меня это хорошее время, чтобы сразиться с ним», — приводит слова Мбилли издание The Ring.