Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Реклама 18+
ООО «ПМБК», ИНН 7729607406
erid: 2Ranyms2Ain
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Рейтинг букмекеров Теперь вы знаете
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Бокс/ММА Новости

«Он уже стар». Непобеждённый француз высказался о предстоящем бое с Канело

«Он уже стар». Непобеждённый француз высказался о предстоящем бое с Канело
Комментарии

Чемпион мира по версии WBC во втором среднем весе (до 76,2 кг) француз Кристиан Мбилли высказался о предстоящем поединке с экс-чемпионом в четырёх весовых категориях мексиканцем Саулем Альваресом, который состоится 12 сентября в Эр-Рияде, Саудовская Аравия.

«Канело уже стар. Он уже не тот Канело, которым был 5-10 лет назад. И это нормально. Этот парень выступает в профессионалах с 15 лет. Он уже не тот, но он по-прежнему опасен. По-прежнему хороший боец. Думаю, что он входит в топ-3 дивизиона. Но стареет. И для меня это хорошее время, чтобы сразиться с ним», — приводит слова Мбилли издание The Ring.

Материалы по теме
Сауль Альварес прокомментировал анонс боя за титул WBC против непобеждённого боксёра
Комментарии
Новости. Бокс/ММА
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2026
Приложение для Android