Беллью: Усик — настоящий профессионал, он не отнесётся к бою с Верхувеном легкомысленно

Бывший чемпион мира, а ныне эксперт и аналитик, британец Тони Беллью высказался о предстоящем поединке за титул WBC в супертяжёлом весе между Александром Усиком из Украины и нидерландцем Рико Верхувеном, который состоится 30 мая в Гизе (Египет).

«Можно недооценить Рико Верхувена, ведь он кикбоксёр. Не нужно быть готовым на 100%, чтобы победить этого парня. Так думал Тайсон Фьюри перед боем с Фрэнсисом Нганну.

Я не верю, что Усик отнесётся к нему легкомысленно. Усик — настоящий профессионал. Очень прилежный профессионал. Вам не удастся застать этого парня врасплох», — приводит слова Тони Беллью DAZN.

