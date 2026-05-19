Атлас — о шансах Верхувена в бою с Усиком: вероятнее увидеть возвращение Тутанхамона

Атлас — о шансах Верхувена в бою с Усиком: вероятнее увидеть возвращение Тутанхамона
Американский тренер Тедди Атлас высказался о предстоящем поединке за титул WBC в супертяжёлом весе между украинцем Александром Усиком и нидерландцем Рико Верхувеном, который состоится 30 мая в Гизе, Египет.

Александр Усик — Рико Верхувен
23 мая 2026, суббота. 23:30 МСК
Александр Усик
Не началось
Рико Верхувен

«У нас больше шансов увидеть возвращение Тутанхамона, чем увидеть апсет от Верхувена. Это шоу. Кое-кто [Усик] заслужил отдых, хотя никого нельзя недооценивать. Верхувен большой, сильный парень. Он в хорошей форме. У него есть опыт в кикбоксинге. Никого нельзя недооценивать, но у него нет шансов против Усика», — сказал Атлас на своём YouTube-канале.

