«Деньги — в карман бойцов». В MVP объяснили, чем отличаются от других промоушенов

Бывший финансовый директор Ultimate Fighting Championship (UFC) Накиса Бидарян, работающий с промоушеном Джейка Пола Most Valuable Promotions (MVP), объяснил, что в организации ставят в приоритет.

«Что мы хотим сделать иначе, чем UFC, так это быть по-настоящему ориентированными на бойца — всё, к чему мы прикасаемся, всё, что мы производим, ставим их во главу угла. Хотим быть аутентичными, хотим быть искренними, хотим возвращать большую часть денег в карманы спортсменов.

Я всегда говорил и всегда буду говорить, что UFC — лучшая промоутерская организация в единоборствах — будь то бокс или ММА, это не изменится. Мы просто хотим быть альтернативой. Посмотрите на нас через 4,5 года по сравнению с тем, где были другие через 4,5 года, подумайте о нас через 20 лет. Вот что мы делаем», — приводит слова Бидаряна издание MMA Fighting.

