Дана Уайт объяснил, что ему важно продать в бойцах UFC

Президент промоушена Ultimate Fighting Championship (UFC) Дана Уайт высказался о своей работе.

— Но у этого спорта есть своя индивидуальность, по сути, кто ты и откуда ты — вот что я продаю.

— Что ты имеешь в виду?

— Для нас важно, что ты за личность: откуда ты родом, какое у тебя прошлое. Это история. Вот что я продаю каждую субботу вечером.

— Насколько это реально по сравнению с их уровнем выступлений?

— Ты продаёшь то, кто они и откуда они, а затем уже их задача — выступить. Всегда говорю, что я парень, который отвечает за фейерверки и спецэффекты, а они должны выйти и выполнить работу. И вот уже 25 лет они это делают. Именно поэтому этот спорт так сильно вырос, — сказал Уайт на YouTube-канале NTP.