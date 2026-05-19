В MVP высказались о важности промоушена в мире ММА

Бывший финансовый директор Ultimate Fighting Championship (UFC) Накиса Бидарян, работающий с промоушеном Джейка Пола Most Valuable Promotions (MVP), рассказал о важности лиги для мира ММА.

«Что даёт большое ММА? Вы можете говорить что угодно об этом карде, но в истории никогда не было собрано такого уровня звёздной силы на одном карде ММА, причём с лучшим тяжеловесом в мире — Фрэнсисом Нганну, верно? Так что это не просто легенды, это иконы, вы также получаете отличных чемпионов из других организаций, таких как Саладин Парнасс, верно? У вас есть отличный проспект Намо Фазил, который устроил зрелищное шоу.

Так что от начала до конца мы предложили вам этот невероятный кард, просто хочу посмотреть, какую роль это сыграет для ММА и Netflix», — приводит слова Бидаряна издание MMA Fighting.