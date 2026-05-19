Опубликованы рейтинги первых бойцов UFC 6. У Макгрегора удар мощнее Топурии, Яна и О'Мэлли

Пресс-служба компании-разработчика видеоигра Electronic Arts опубликовала рейтинги первых пяти бойцов, которые будут присутствовать в игре UFC 6. В их число вошли — бывшая двойная чемпионка Аманда Нуньес, легендарный ирландец и первый двойной чемпион Конор Макгрегор, непобеждённый чемпион в лёгком весе Илия Топурия, обладатель титула в легчайшем весе россиянин Пётр Ян и экс-чемпион дивизиона Шон О'Мэлли.

Фото: www.ea.com/games/ufc/ufc-6/ufc-6-ratings-hub/

Фото: www.ea.com/games/ufc/ufc-6/ufc-6-ratings-hub/

Фото: www.ea.com/games/ufc/ufc-6/ufc-6-ratings-hub/

Фото: www.ea.com/games/ufc/ufc-6/ufc-6-ratings-hub/

Фото: www.ea.com/games/ufc/ufc-6/ufc-6-ratings-hub/

Релиз файтинга EA Sports UFC 6 официально состоится 19 июня 2026 года. Обладатели расширенного издания получат ранний доступ к игре на неделю раньше, начиная с 12 июня. Игра выйдет на PlayStation 5, Xbox Series X|S и, впервые в истории серии, на ПК (с поддержкой кроссплея).