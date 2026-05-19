Александр Усик и Рико Верхувен провели битву взглядов на фоне пирамиды в Египте

39-летний профессиональный боксёр и объединённый чемпион мира в супертяжёлом весе украинец Александр Усик и 37-летний нидерландский кикбоксёр тяжёлой весовой категории Рико Верхувен провели битву взглядов в Египте на фоне пирамиды.

Усик — победитель Олимпиады — 2012, он дебютировал как профессионал в 2013 году. В 2016-м стал чемпионом мира в полутяжёлом весе (до 90,7 кг), в 2018-м – абсолютным чемпионом. В 2024 году стал абсолютным чемпионом мира в супертяжёлом весе, в 2025-м – двукратным абсолютным чемпионом.

После боя с Верхувеном Усик будет обязан провести обязательную защиту пояса в течение 180 дней, а в случае поражения пояс IBF в супертяжёлом весе будет немедленно объявлен вакантным.