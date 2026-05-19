Хабиб Нурмагомедов выплатил все задолженности перед Роскомнадзором — источник

37-летний прославленный российский боец и бывший чемпион промоушена Ultimate Fighting Championship (UFC), а ныне член Зала славы промоушена непобеждённый Хабиб Нурмагомедов оплатил все долги суммой в 300 тыс. рублей перед Роскомнадзором за рекламу в интернете

«По состоянию на 19 мая 2026 года Хабиб Нурмагомедов оплатил все положенные обязательные отчисления за распространение рекламы в интернете», — цитирует сообщение Роскомнадзора РИА Новости.

Хабиб Нурмагомедов за время карьеры в смешанных единоборствах провёл 29 поединков, одержав в них 29 побед. 13 из его побед были одержаны в UFC. Последним его поединком стало противостояние с американцем Джастином Гэтжи. Их бой состоялся в октябре 2020 года на турнире UFC 254. Россиянин одержал победу, применив удушающий приём «треугольник» во втором раунде.