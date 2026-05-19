«Отправим в Великобританию попивать чаёк». Гарсия назвал дату и место боя с Конором Бенном

Чемпион мира по версии WBC в полусреднем весе (до 66,7 кг) американец Райан Гарсия назвал дату и место своего поединка с 29-летним британским атлетом Конором Бенном, являющимся сыном бывшего двукратного чемпиона мира по боксу Найджела Бенна.

«Мы дерёмся 12 сентября. Это будет в Вегасе. И он много говорит. Он говорит безумные вещи. Так что это немного личное. Будем готовы пойти и забрать его. Я действительно надеру задницу этому парню, отправим его обратно в Великобританию — попивать чаёк. Так что мой следующий бой — 12 сентября на «Т-Мобайл Арене» в Лас-Вегасе», — сказал Гарсия на YouTube-канале Jimmy Fallon's Tonight Show.