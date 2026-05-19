Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Реклама 18+
ООО «ПМБК», ИНН 7729607406
erid: 2Ranyms2Ain
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Рейтинг букмекеров Теперь вы знаете
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Бокс/ММА Новости

Пратес заявил, что следующий бой проведёт за титул Махачева

Пратес заявил, что следующий бой проведёт за титул Махачева
Комментарии

32-летний бразильский боец смешанных единоборств и бывший боец муай-тай Карлос Пратес, выступающий под эгидой UFC в полусредней весовой категории и занимающий второе место в рейтинге, заявил, что следующий свой бой в промоушене Даны Уайта он проведёт за титул в своём весе.

«Я поговорил с Даной и UFC после моего боя… Мы обсудили некоторые вещи, которые не могу сказать, но действительно думаю, что буду следующим [претендентом на титул]. Независимо от того, кто победит в бою Ислама [Махачева] и Иана Гарри, буду следующим», — сказал Пратес на YouTube-канале The Ariel Helwani Show.

В своём последнем бою Карлос нокаутировал бывшего чемпиона дивизиона австралийца Джека Делла Маддалену.

UFC 2026. UFC Fight Night 275, Перт, Австралия
Джек Делла Маддалена — Карлос Пратес (W)
02 мая 2026, суббота. 16:45 МСК
Карлос Пратес
Окончено
TKO
Джек Делла Маддалена
Материалы по теме
Дайте этому ударнику Махачева! Пратес устроил избиение в Австралии
Дайте этому ударнику Махачева! Пратес устроил избиение в Австралии
Комментарии
Новости. Бокс/ММА
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2026
Приложение для Android