Видео: совместная тренировка Царукяна, Раунтри и Ортеги

В социальных сетях появился видеоролик, на котором запечатлена совместная тренировка второго номера рейтинга UFC в лёгком весе, представляющего Армению и Россию, Армана Царукяна, бывшего претендента на титул UFC американца Халила Раунтри и 35-летнего представителя США Брайана Ортеги.

Арману Царукяну 29 лет. Россиянин дебютировал как профессиональный боец смешанного стиля в 2016 году, с 2019-го выступает в UFC. В своём последнем бою, состоявшемся в ноябре на турнире UFC Fight Night 264 в Дохе, Катар, Царукян победил удушающим приёмом австралийца Дэна Хукера. Также Арман выступает в промоушене Real American Freestyle (RAF).