«Ужасное чувство». Жорж Сен-Пьер объяснил, почему никогда не любил бои

Член Зала славы UFC, а также бывший чемпион UFC в полусреднем и среднем весе канадец Жорж Сен-Пьер заявил, что никогда не любил драться.

«Мне никогда не нравились бои. Во-первых, можно получить травму, а во-вторых, это разбивает сердце. Ты делаешь всё это, а в итоге проигрываешь. Это ужасное чувство, но победа стоит всех жертв», — сказал Сен-Пьер на YouTube-канале Деметриуса Джонсона.

В последний раз Сен-Пьер выходил в октагон в ноябре 2017 года, когда победил представителя Великобритании Майкла Биспинга. Всего на счету канадского спортсмена 28 боёв в смешанных единоборствах, в которых он одержал 26 побед (в том числе восемь нокаутом) и потерпел два поражения. Сейчас Жоржу 44 года.