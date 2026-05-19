Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Реклама 18+
ООО «ПМБК», ИНН 7729607406
erid: 2Ranyms2Ain
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Рейтинг букмекеров Теперь вы знаете
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Бокс/ММА Новости

«Ужасное чувство». Жорж Сен-Пьер объяснил, почему никогда не любил бои

«Ужасное чувство». Жорж Сен-Пьер объяснил, почему никогда не любил бои
Комментарии

Член Зала славы UFC, а также бывший чемпион UFC в полусреднем и среднем весе канадец Жорж Сен-Пьер заявил, что никогда не любил драться.

«Мне никогда не нравились бои. Во-первых, можно получить травму, а во-вторых, это разбивает сердце. Ты делаешь всё это, а в итоге проигрываешь. Это ужасное чувство, но победа стоит всех жертв», — сказал Сен-Пьер на YouTube-канале Деметриуса Джонсона.

В последний раз Сен-Пьер выходил в октагон в ноябре 2017 года, когда победил представителя Великобритании Майкла Биспинга. Всего на счету канадского спортсмена 28 боёв в смешанных единоборствах, в которых он одержал 26 побед (в том числе восемь нокаутом) и потерпел два поражения. Сейчас Жоржу 44 года.

Материалы по теме
Опубликованы рейтинги первых бойцов UFC 6. У Макгрегора удар мощнее Топурии, Яна и О'Мэлли
Дана Уайт объяснил, что ему важно продать в бойцах UFC
Комментарии
Новости. Бокс/ММА
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2026
Приложение для Android