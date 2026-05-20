Арман Царукян устроил калорийный обед на капоте нового «Порше»

Второй номер рейтинга UFC в лёгком весе, представляющий Армению и Россию, Арман Царукян выложил в социальных сетях видео со своим калорийным обедом, который он съел сидя на капоте своего спорткара — Porsche 911 GT3 RS (992).

Стоимость автомобиля начинается от € 266 600 (около 23,5 млн рублей).

Арману Царукяну 29 лет. Россиянин дебютировал как профессиональный боец смешанного стиля в 2016 году, с 2019-го выступает в UFC. В своём последнем бою, состоявшемся в ноябре на турнире UFC Fight Night 264 в Дохе, Катар, Царукян победил удушающим приёмом австралийца Дэна Хукера. Также Арман выступает в промоушене Real American Freestyle (RAF).