«Америка — страна иммигрантов». Уайт — о том, почему не сделал турнир «США против мира»

Президент промоушена Ultimate Fighting Championship (UFC) Дана Уайт прокомментировал слухи, что изначально кард турнира в Белом доме должен был следовать концепту «США против мира».

«Все думали, что я соберу кард турнира в стиле «Америка против всего мира», а мы сделали прямо противоположное. Америка — это страна иммигрантов. Все они приехали откуда-то ещё, все они будут представлены. Я очень старался включить в турнир китайского бойца, но не получилось», — сказал Уайт на YouTube-канале NTP.

Промоушен проведёт свой турнир 14 июня 2026 года на территории Белого дома в городе Вашингтон (округ Колумбия).