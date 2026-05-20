Netflix назвал, сколько миллионов человек смотрели поединок Ронды Роузи и Джины Карано

Пресс-служба стриминговой платформы Netflix опубликовала информацию о количестве зрителей на главном бое дебютного турнира промоушена Most Valuable Promotions (MVP) между 39-летней американкой и членом Зала славы UFC, являющейся бывшей чемпионкой лиги Даны Уайта, Рондой Роузи и 44-летней спортсменкой и актрисой Джиной Карано.

«17 млн зрителей по всему миру настроились посмотреть поединок Ронды Роузи против Джины Карано на Netflix, в среднем 12,4 млн зрителей на всех трёх главных боях вечера!» — говорится в сообщении Netflix в социальной сети Х.

«Внутри страны главный кард посмотрели в среднем 9,3 млн человек, а во время главного события их число достигло 11,6 миллиона, что делает его самым посещаемым турниром ММА в истории США», — написал журналист Ариэль Хельвани в социальной сети Х.

Поединок между Рондой и Джиной продлился 17 секунд и завершился победой Роузи после фирменного болевого «армбар».