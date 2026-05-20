Дрикус дю Плесси сообщил о скором анонсе следующего боя в UFC

Бывший чемпион UFC в среднем весе (до 84 кг) южноафриканец Дрикус дю Плесси сообщил о скором анонсе следующего боя.

«В течение следующей недели, где-то так, будут объявлены мой следующий бой и соперник. Пришло время возвращаться», — сказал дю Плесси в подкасте Fight Forecast.

Дрикусу дю Плесси 32 года. Южноафриканец дебютировал как профессиональный боец смешанного стиля в 2013 году, с 2020-го выступает в UFC. В 2024 году стал чемпионом в среднем весе, после чего провёл две защиты. Всего на его счету в престижнейшей организации мира девять побед и одно поражение.

