Камару Усман показал актуальную форму

Бывший чемпион UFC в полусреднем весе (до 77 кг) нигериец Камару Усман продолжает поддерживать форму в преддверии следующего поединка.

«Второе дыхание приближается…» — написал Усман в социальных сетях, опубликовав фотографии с тренировки.

Фото: из личного архива Камару Усмана

Камару Усману 39 лет. Нигериец дебютировал как профессиональный боец смешанного стиля в 2012 году, с 2015-го выступает в UFC. В 2019 году стал чемпионом в полусреднем весе, после чего провёл пять успешных защит. Всего на его счету в престижнейшей организации мира 16 побед и три поражения.

