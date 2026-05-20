Соннен: Джонс и Нганну могут подраться прямо сейчас, но не хотят

Бывший претендент на титул UFC, а ныне эксперт и аналитик Чейл Соннен заявил, что контрактные обязательства не препятствуют экс-чемпиону в двух весовых категориях американцу Джону Джонсу провести поединок с камерунцем Фрэнсисом Нганну.

Напомним, ранее Джонс заявил, что не может подраться с Нганну до урегулирования вопроса с руководством UFC.

«Нет никакого контракта, не дающего им подраться. Знаю, люди говорят иначе… Хватит! Они могут подраться прямо сейчас. Но… они не хотят драться. В прошлом, когда Дана [Уайт] хотел этого боя, они не вышли друг против друга», — сказал Соннен на своём YouTube-канале.