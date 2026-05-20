Карлос Пратес заявил о желании сразиться с Илией Топурией

Второй номер рейтинга UFC в полусреднем весе (до 77 кг) бразилец Карлос Пратес заявил о желании провести поединок с чемпионом организации в двух весовых категориях грузином Илией Топурией.

«Я думаю о том, чтобы завоевать титул и затем, возможно, попросить Топурию, если он захочет подняться в 77 кг. Давайте сделаем это. Давайте потанцуем. Да, это супербой, денежный бой», — сказал Пратес в подкасте Ариэля Хельвани.

В своём последнем бою, состоявшемся на турнире UFC Fight Night 275 в Перте (Австралия), Пратес победил техническим нокаутом австралийского экс-чемпиона Джека Делла Маддалену.

Тренировка Илии Топурии перед боем в Белом доме