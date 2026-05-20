Дастин Порье назвал пять самых зрелищных бойцов UFC

Трёхкратный претендент на титул UFC американец Дастин Порье в интервью пресс-службе организации назвал, по его мнению, пять самых зрелищных бойцов организации.

1. Алекс Перейра (Бразилия).

2. Илия Топурия (Грузия).

3. Конор Макгрегор (Ирландия.

4. Джастин Гэтжи (США).

5. Макс Холлоуэй (США).

Напомним, 12 июля на турнире UFC 329 в Лас-Вегасе (США) Конор Макгрегор и Макс Холлоуэй проведут реванш. Первый бой состоялся в августе 2013 года на турнире UFC Fight Night 26 и завершился победой ирландца единогласным судейским решением по итогам трёх раундов.

